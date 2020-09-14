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Стало известно, что первым делом передали Ефремову в СИЗО

10:57
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Актер получил первую посылку

Сестра Михаила Ефремова Анастасия сообщила, что актеру уже прислали в СИЗО первую "передачку". Посылку весом в 3 килограмма передал артисту его друг Евгений Митта, который живет неподалеку от места заключения Ефремова.
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Сестра актера объяснила, что в месяц он может получать не более 30 килограммов продуктов. Анастасия рассказала, что друг Ефремова очень ответственно подошел к сбору посылки.

"И Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три килограмма: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками. Поэтому осталось 27", - сказала сестра Ефремова.

Она добавила, что сейчас артист может видеться только с адвокатами, для остальных посещения пока запрещены. При этом Ефремову разрешено читать письма, как электронные, так и почтовые, передает СтарХит.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Ефремов признал себя виновником ДТП, суд приговорил актера к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

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