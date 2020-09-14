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Начавшаяся неделя порадует москвичей теплом

11:35
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Солнечная погода не задержится надолго

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в европейской части страны еще будут теплые дни. При этом говорить о наступлении "бабьего лета" не стоит.
Синоптики подвели итоги прошедшего лета

Синоптик уточнил, что с точки зрения погоды эта неделя будет неоднородной. К четвергу воздух может прогреться до 21-24 градусов тепла, но затем снова похолодает, передает РИА Новости.

"В центре европейской России ожидается небольшое понижение до 14-17 градусов, но температура будет выше нормы градуса на два. Небольшие дожди будут в понедельник и среду", - предупредил метеоролог.

Вильфанд добавил, что не стоит считать это потепление "бабьим летом" - сейчас погоду будет определять не антициклон. После того, как атмосферный фронт переместится к центру европейской части России, в Центральном регионе резко похолодает на 6-8 градусов.

Синоптик подчеркнул, что следующие выходные не будут такими же теплыми, как прошедшие. "Надо радоваться и ждать бабьего лета", - заключил эксперт.

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