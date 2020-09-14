ВОЗ предупредила европейцев о росте смертности от COVID-19

Ситуация ухудшится в октябре-ноябре

Европу предупредили об ухудшении ситуации с коронавирусом. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, число смертей, связанных с COVID-19, возрастет в европейских странах в октябре и в ноябре.

"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - приводит агентство AFP слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Как сообщалось, в мире зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии. Эксперты отмечают, что увеличение числа смертей будет связано с новой волной эпидемии в Европе. В ВОЗ считают, что для выработки иммунитета к коронавирусу мировой охват вакцинацией должен составлять как минимум 65—70%.

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