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Ученый рассказал о последствиях пандемии для российской экономики

11:38
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Специалист считает, что возможен негативный сценарий

Экономист Валентин Катасонов заявил, что Россия стоит на грани экономического коллапса. Ученый считает, что в стране велика вероятность быстрого краха экономики.

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Эксперт объяснил, что в свете пандемии коронавирусной инфекции у россиян практически не осталось накоплений, а помощь государства и соцвыплаты некоторым категориям граждан не смогли полностью исправить ситуацию.

Катасонов предупредил, что сложившаяся ситуация может привести к замиранию потребительского спроса и последующему экономическому краху. При этом Минфину и Центробанку в таком случае будет крайне проблематично решить вопрос – ведь население не сможет поддержать инициативы ведомств ввиду отсутствия финансовых резервов, передает ДеньТВ.

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