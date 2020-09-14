Ученый рассказал о последствиях пандемии для российской экономики

Специалист считает, что возможен негативный сценарий

Экономист Валентин Катасонов заявил, что Россия стоит на грани экономического коллапса. Ученый считает, что в стране велика вероятность быстрого краха экономики.

Эксперт объяснил, что в свете пандемии коронавирусной инфекции у россиян практически не осталось накоплений, а помощь государства и соцвыплаты некоторым категориям граждан не смогли полностью исправить ситуацию.

Катасонов предупредил, что сложившаяся ситуация может привести к замиранию потребительского спроса и последующему экономическому краху. При этом Минфину и Центробанку в таком случае будет крайне проблематично решить вопрос – ведь население не сможет поддержать инициативы ведомств ввиду отсутствия финансовых резервов, передает ДеньТВ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"