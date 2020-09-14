Одиннадцать человек пострадали в аварии автобуса под Тверью

Пятеро из них – дети

Рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" попал в аварию на 142 километре трассы М-10 "Россия" Калининского района. Инцидент произошел около 18:30 13 сентября, сообщили в областном управлении ГИБДД. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и 54-летний водитель. В числе пострадавших –дети.

"В дорожно-транспортном происшествии... пострадали 11 человек, пятеро из них дети. Несовершеннолетние были госпитализированы в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница". В настоящее время трое из них находятся в лечебном учреждении, двое после осмотра отпущены домой", - сообщили в региональном минздраве.

Шестерых взрослых отправили в "Больницу скорой медицинской помощи". Пятерых госпитализировали, одного после осмотра отпустили домой. Врачи сообщают, что состояние пациентов стабильное, угрозы жизни нет, передает РИА Новости.

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