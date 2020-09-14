В Оренбургской области слепого мужчину лишили водительских прав

До недавнего времени он имел возможность садиться за руль

В Оренбургской области водительские права смог получить мужчина, которого врачи признали слепым на оба глаза. Прокуратура выясняет, при каких обстоятельствах незрячему жителю Медногорска разрешили водить автомобиль.

По данным следствия, мужчина с 2004 года наблюдается у офтальмолога из-за заболевания органов зрения, а в 2018 году врачи поставили ему диагноз "слепота обоих глаз".

"Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение", - заявили в прокуратуре.

Надзорному ведомству удалось через суд лишить мужчину водительских прав. Суд поддержал позицию обвинителя и согласился с тем, что ответчик не в состоянии управлять транспортным средством по состоянию здоровья.

В настоящее время прокуратура проводит оценку обеспеченности мужчины средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки, передает РИА Новости.

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