За сутки в России выявлено 5509 случаев COVID-19

Суточный прирост за последний месяц не превышает 0,5%

За последние сутки в России выявлено 5509 случаев COVID-19. Общее количество зараженных за все время пандемии, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом достигло 1 068 320 человек.

Как отметили в штабе, зафиксированный суточный рост числа заболевших – максимальный с 30 июля. Тогда также было объявлено о 5 509 новых случаях. В то же время, в относительном выражении суточный прирост уже 30 дней подряд не превышает 0,5%.

Скончались из-за коронавируса в России за сутки 57 пациентов - против 94 днем ранее. Общее число умерших достигло 18 635 – это, по данным штаба, 1,74% от всех заразившихся в России.

Вылечились за последние 24 часа 2 475 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших составило 878 700 человек, это более 82% от общего числа заразившихся.

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