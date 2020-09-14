ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России выявлено 5509 случаев COVID-19

12:26
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Суточный прирост за последний месяц не превышает 0,5%

За последние сутки в России выявлено 5509 случаев COVID-19. Общее количество зараженных за все время пандемии, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом достигло 1 068 320 человек.
В России провели 40 миллионов тестов на коронавирус

Как отметили в штабе, зафиксированный суточный рост числа заболевших – максимальный с 30 июля. Тогда также было объявлено о 5 509 новых случаях. В то же время, в относительном выражении суточный прирост уже 30 дней подряд не превышает 0,5%.

Скончались из-за коронавируса в России за сутки 57 пациентов - против 94 днем ранее. Общее число умерших достигло 18 635 – это, по данным штаба, 1,74% от всех заразившихся в России.

Вылечились за последние 24 часа 2 475 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших составило 878 700 человек, это более 82% от общего числа заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.