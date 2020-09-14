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Излучение смартфона опасно для кожи

13:45
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Вредное воздействие можно сравнить с пребыванием на солнце

Излучение от экрана смартфона вредит не только зрению, но и негативно влияет на кожу, вызывая преждевременное старение. Об этом рассказал дерматолог Шьямалар Гунатисан.

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Синий свет гаджетов вредит коже так же сильно, как и воздействие прямых солнечных лучей. "Облучение довольно короткое, но мощное. Оно сразу проникает сквозь кожу", - заявил врач. Он отметил, что 30 часов в неделю перед монитором воздействует на кожу также, как полчаса пребывания на полуденном солнце без защитного крема.

Со временем излучение гаджетов провоцирует развитие гиперпигментации, кожа приобретает коричневый оттенок, на ней образуются пятна. Также длительное пребывание перед монитором компьютера или смартфона может привести к обезвоживанию кожи.

Чтобы снизить негативные последствия, следует сократить время пользования гаджетами. Также полезным будет уменьшить яркость экрана, передает A Current Affair.

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