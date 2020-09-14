Мишустин выделил средства на восстановление сгоревших лесов

Регионы смогут закупить необходимую технику и оборудование

Правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Регионы получат средства на борьбу с пожарами и восстановление лесов. Они смогут приобрести противопожарное снаряжение, необходимую технику и оборудование.

"В этом году в ряде регионов ситуация с лесными пожарами была достаточно напряженной. Благодаря своевременно принятым мерам по борьбе с пожарами угрозы жизни людей и объектам экономики были исключены. Теперь важно восстановить утраченные леса", - заявил на совещании с вице-премьерами Мишустин.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании доложила, что в этом сезоне сильнее всего от пожаров пострадали Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. В целом за этот год огонь уничтожил 8 миллионов гектаров леса. В то же время, по данным вице-премьера, площадь лесных пожаров в 2020 году в России сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

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