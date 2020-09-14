ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Степан Орлов рассказал, как преображаются бывшие промзоны столицы

13:45
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

На месте исполинских заводов открываются культурные центры

Московские промзоны становятся объектами концентрации урбанистической инфраструктуры города, считает председатель комиссии Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Сергунина: МИК запустил новый полезный сервис для предпринимателей
Для избирателей Марьина и Бабушкинского прошёл первый розыгрыш "Миллиона призов"

Еще несколько лет назад огромные территории промзон называли "ржавым поясом" Москвы. Гигантские заводы по ряду причин прекратили работу, а их площади долгое время пустовали. Однако сейчас, благодаря программе комплексной реновации промзон, они получили "вторую жизнь".

На месте автозавода ЗИЛ расположились стадионы, школа, парк "Тюфелева роща" и даже несколько жилых кварталов. А в течение ближайших трех лет на месте бывшего заводоуправления, экспериментального цеха и КБ будет создан новый промышленный технопарк, рассказал Орлов. Это позволит создать более тысячи рабочих мест для москвичей, а также облагородить более 114 тысяч квадратных метров заброшенной территории.

"Проект стоит примерно 4 млрд руб., что даже для Москвы более чем солидная цифра. На данный момент в число резидентов технопарка хотят попасть несколько конструкторских бюро и компаний-производителей автокомпонентов, в том числе для электромобилей и электробусов. Есть заявки и от других компаний, например, работающих в сфере кибербезопасности", - заявил депутат.

Он добавил, что технопарк на территории ЗИЛа носит статус приоритетного инвестиционного проекта. "Это означает, что для него на 26% будет снижен региональный налог на прибыль, ставка налога на имущество составит 0%, а арендная плата за земельный участок - лишь 0,01% от кадастровой стоимости", - отметил Орлов. Он подчеркнул, что вывод из мегаполисов крупных производств и создание на их местах экологичных и экономически выгодных проектов отвечает веяньям времени, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Территория жилого комплекса "Зиларт"
Территория жилого комплекса "Зиларт"
Территория жилого комплекса "Зиларт"
Территория жилого комплекса "Зиларт"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.