Депутат Мосгордумы Степан Орлов рассказал, как преображаются бывшие промзоны столицы

На месте исполинских заводов открываются культурные центры

Московские промзоны становятся объектами концентрации урбанистической инфраструктуры города, считает председатель комиссии Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Еще несколько лет назад огромные территории промзон называли "ржавым поясом" Москвы. Гигантские заводы по ряду причин прекратили работу, а их площади долгое время пустовали. Однако сейчас, благодаря программе комплексной реновации промзон, они получили "вторую жизнь".

На месте автозавода ЗИЛ расположились стадионы, школа, парк "Тюфелева роща" и даже несколько жилых кварталов. А в течение ближайших трех лет на месте бывшего заводоуправления, экспериментального цеха и КБ будет создан новый промышленный технопарк, рассказал Орлов. Это позволит создать более тысячи рабочих мест для москвичей, а также облагородить более 114 тысяч квадратных метров заброшенной территории.

"Проект стоит примерно 4 млрд руб., что даже для Москвы более чем солидная цифра. На данный момент в число резидентов технопарка хотят попасть несколько конструкторских бюро и компаний-производителей автокомпонентов, в том числе для электромобилей и электробусов. Есть заявки и от других компаний, например, работающих в сфере кибербезопасности", - заявил депутат.

Он добавил, что технопарк на территории ЗИЛа носит статус приоритетного инвестиционного проекта. "Это означает, что для него на 26% будет снижен региональный налог на прибыль, ставка налога на имущество составит 0%, а арендная плата за земельный участок - лишь 0,01% от кадастровой стоимости", - отметил Орлов. Он подчеркнул, что вывод из мегаполисов крупных производств и создание на их местах экологичных и экономически выгодных проектов отвечает веяньям времени, передает АГН "Москва".

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