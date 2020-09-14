Японским военным разослали инструкцию по контакту с НЛО

Летчики обязаны оценить степень угрозы для национальной безопасности

Инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами получили Министерство обороны Японии и Силы самообороны. Их одобрил лично глава Минобороны Таро Коно, рекомендации разосланы по ведомствам в письменном виде.

В инструкции, в частности, содержится требование к летчикам - в кратчайшие сроки проинформировать командование о появлении НЛО. Пилоты также должны проанализировать данные на предмет оценки возможной угрозы безопасности Японии, и, по возможности, запечатлеть объект на фото или видео.

Глава Минобороны Японии отдал распоряжение о подготовке инструкций еще в апреле. Поводом стала публикация Пентагоном видеозаписей ВМС США. На них, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные, передает ТАСС.

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