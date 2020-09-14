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Довыборы муниципальных депутатов в Москве прошли без нарушений

15:02
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Большинство выбрали электронный способ голосования

Дополнительные выборы муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинский и Марьино - признаны состоявшимися. Как сообщили в понедельник в Мосгоризбиркоме, никаких нарушений не зафиксировано.

В Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами заявили, что итоговая явка составила 22,6 процентов. Большинство избирателей выбрали электронный способ голосования. По данным штаба, таким способом свои голоса отдали 94,6 процентов. Учтены в том числе те избиратели, которые подали заявку на электронное голосование, но в итоге пришли на участки сами, передает "ТВ Центр".

На 4 мандата - по два в каждом округе - претендовали 26 человек. В итоге в Бабушкинском округе муниципальными депутатами избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев, а в Марьине - Галина Андреева и Антон Архицкий.

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