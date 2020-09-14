Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса

За их состоянием наблюдают медики

Российскую прививку от коронавируса за пять дней исследования сделали более 250 москвичей. Подавляющее большинство добровольцев - а это 75 % - чувствует себя отлично, никаких негативных симптомов или недомоганий у них пока не обнаружено, передает "ТВ Центр".

При этом у четверти привившихся наблюдается незначительное повышение температуры тела. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья каждого. Испытания вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их число должны увеличить до 20.

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