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Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса

15:07
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

За их состоянием наблюдают медики

Российскую прививку от коронавируса за пять дней исследования сделали более  250 москвичей. Подавляющее большинство добровольцев - а это 75 % - чувствует себя отлично, никаких негативных симптомов или недомоганий у них пока не обнаружено, передает "ТВ Центр".

При этом у четверти привившихся наблюдается незначительное повышение температуры тела. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья каждого. Испытания вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их число должны увеличить до 20.

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