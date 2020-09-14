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В Москве продолжается строительство станции метро "Пыхтино"

15:13
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Она неглубокого заложения

В столице продолжается строительство новой станции метро – "Пыхтино" Калининско-Солнцевского направления. Она свяжет "Рассказовку" с аэропортом Внуково. А ещё новая станция будет, пожалуй, одной из самых оригинальных - в авиационном стиле. Пока же строители готовятся к первой проходке.

Огромные трубы сдерживают тысячи тонн породы, действуя как распорки. Мера временная – скоро поэтапно металлические конструкции начнут демонтировать, а стены заливать бетоном. Но на Боровском шоссе уже отчетливо видны очертания будущей станции "Пыхтино".

"Полностью готова монтажно-щитовая камера для параллельной проходки комплексов в сторону метро "Рассказовка". В конце 2020-го - начале 2021-го года у нас запланирована проходка первого тоннеля от "Пыхтино" в сторону метро "Рассказовка", - рассказал руководитель строительства производственного отдела Дирекции метро-10 АО "Мосинжпроект" Рамаз Пиолия.

К ней отправятся одновременно два тоннелепроходческих щита. В нескольких сотнях метров идет подготовка другой площадки. Оттуда еще два комплекса начнут путь в сторону "Внуково".

Станция "Пыхтино" - неглубокого залегания, всего 18 метров. Поезда будут выходить на поверхность и пересекать реку Ликова - уже готово несколько пролётов метромоста. На другом берегу линия снова будет уходить под землю.

Новый мост будет 600 метров длинной, и целую минуту пассажиры смогут любоваться живописными московскими пейзажами. На станции "Внуково" сейчас идут подготовительные работы. Строители оградили территорию и переносят коммуникации для будущего котлована. Впрочем, несмотря на разницу в этапах подготовки, обе станции начнут работу одновременно.

Отрезок Солнцевской линии заработает в 2022 году. Конечная станция находится всего в 50 метрах от аэропорта "Внуково". Это первая воздушная гавань в России, которая получит собственное метро. Подземка не только улучшит дорожную ситуацию в этом районе Новой Москвы, но и позволит добраться до самого сердца столицы меньше чем за час.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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