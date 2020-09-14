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На востоке столицы "Газель" упала в Яузу

15:10
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Что стало причиной аварии, сейчас выясняется

На востоке Москвы в понедельник в реку Яуза улетела грузовая "Газель". Всё произошло около пяти утра в районе Русаковской набережной, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, водитель заснул за рулём, его машина пробила ограждение набережной и свалилась вниз, но, видимо, за что-то зацепившись, только наполовину погрузившись в воду. Так что работа водолазов не понадобилась.

Вначале прибывшие спасатели помогли мужчине. По лестнице он поднялся на берег, а уже после он наблюдал, как из воды краном вытаскивали его машину.

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