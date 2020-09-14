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Какие легенды окружают Центральный дом детей железнодорожников

15:39
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Как это место связано с Ильфом и Петровым?

Особняк – легенда. Здесь впервые вышли на сцену Олег Даль, Майя Кристаллинская, Валентина Толкунова. До сих пор здесь занимаются сотни юных артистов. Помогают им даже стены.

В парадной "белой зале" легендарного ЦДДЖ после месяцев перерыва снова звучит музыка. Этот юбилейный концерт, пожалуй, самый необычный за всю историю Ансамбля песни и танца им. Семёна Дунаевского. По другую сторону праздничной трансляции- зрители. И даже готовиться к концерту юным музыкантам долгое время приходилось порознь.

Традиции выступать на этой сцене уже 80 лет. Именно столько времени назад сюда, на Новую Басманную въехал первый в СССР детский ансамбль со своим руководителем Семёном Дунаевским - братом знаменитого композитора Исаака Дунаевского. Ну а сам коллектив ещё старше: в этом году ему 85!

Свой путь в коллективе Центрального дома детей железнодорожников начинали Майя Кристаллинская, Валентина Толкунова, Олег Даль, Евгений Светланов и ещё многие будущие знаменитости. Впрочем, традиция обучать детей искусству в стенах богатой усадьбы, построенной в 1889 году купцом Стахеевым, не давала покоя многим чиновникам и в советские времена и в лихие девяностые. Но именно благодаря популярности ЦДДЖ все попытки отобрать здание не увенчались успехом.

"Дом имеет для Москвы очень большое значение, потому что мы востребованы как памятник архитектуры. К нам очень любят приходить экскурсии. Нас очень любят как дом, который сохранил внутри эти необыкновенные интерьеры", - рассказала директор Центрального дома детей железнодорожников Светлана Мимидлаева.

Классы для занятий оборудованы на первом и третьем этажах здания. А на втором в удивительной сохранности парадные интерьеры. Кстати, стулья, которые здесь стоят - те самые, которые искал Киса Воробьянинов. А его прототипом стал никто иной как прежний владелец дома Николай Дмитриевич Стахеев. Говорят, промотавшись за границей, уже после революции бывший промышленник вернулся в Москву, планируя забрать из дома припрятанные ценности, но был задержан ГПУ. В обмен на информацию о месте нахождения тайника, Стахееву дали возможность уехать. А прознавшие об этой истории журналисты газеты "Гудок" Ильф и Петров увековечили память о злоключениях одного из некогда богатейших людей России и его особняке.

Готический зал - это гордость особняка Стахеева. Дубовая отделка стен, и мебель, и камин - всё это сохранилось здесь с конца 19 века. На строительство особняка у его владельца ушёл один миллион рублей. В переводе на современный курс это были бы десятки миллиардов.

Они будто были созданы друг для друга: прекрасный особняк и его предназначение быть одной из культовых столичных площадок детского музыкального творчества. И, между прочим, набор на новый учебный год пока открыт.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Центральный дом детей железнодорожников
Центральный дом детей железнодорожников
Центральный дом детей железнодорожников
Центральный дом детей железнодорожников
Центральный дом детей железнодорожников
Центральный дом детей железнодорожников
Центральный дом детей железнодорожников
Центральный дом детей железнодорожников
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