Какие легенды окружают Центральный дом детей железнодорожников

Как это место связано с Ильфом и Петровым?

Особняк – легенда. Здесь впервые вышли на сцену Олег Даль, Майя Кристаллинская, Валентина Толкунова. До сих пор здесь занимаются сотни юных артистов. Помогают им даже стены.

В парадной "белой зале" легендарного ЦДДЖ после месяцев перерыва снова звучит музыка. Этот юбилейный концерт, пожалуй, самый необычный за всю историю Ансамбля песни и танца им. Семёна Дунаевского. По другую сторону праздничной трансляции- зрители. И даже готовиться к концерту юным музыкантам долгое время приходилось порознь.

Традиции выступать на этой сцене уже 80 лет. Именно столько времени назад сюда, на Новую Басманную въехал первый в СССР детский ансамбль со своим руководителем Семёном Дунаевским - братом знаменитого композитора Исаака Дунаевского. Ну а сам коллектив ещё старше: в этом году ему 85!

Свой путь в коллективе Центрального дома детей железнодорожников начинали Майя Кристаллинская, Валентина Толкунова, Олег Даль, Евгений Светланов и ещё многие будущие знаменитости. Впрочем, традиция обучать детей искусству в стенах богатой усадьбы, построенной в 1889 году купцом Стахеевым, не давала покоя многим чиновникам и в советские времена и в лихие девяностые. Но именно благодаря популярности ЦДДЖ все попытки отобрать здание не увенчались успехом.

"Дом имеет для Москвы очень большое значение, потому что мы востребованы как памятник архитектуры. К нам очень любят приходить экскурсии. Нас очень любят как дом, который сохранил внутри эти необыкновенные интерьеры", - рассказала директор Центрального дома детей железнодорожников Светлана Мимидлаева.

Классы для занятий оборудованы на первом и третьем этажах здания. А на втором в удивительной сохранности парадные интерьеры. Кстати, стулья, которые здесь стоят - те самые, которые искал Киса Воробьянинов. А его прототипом стал никто иной как прежний владелец дома Николай Дмитриевич Стахеев. Говорят, промотавшись за границей, уже после революции бывший промышленник вернулся в Москву, планируя забрать из дома припрятанные ценности, но был задержан ГПУ. В обмен на информацию о месте нахождения тайника, Стахееву дали возможность уехать. А прознавшие об этой истории журналисты газеты "Гудок" Ильф и Петров увековечили память о злоключениях одного из некогда богатейших людей России и его особняке.

Готический зал - это гордость особняка Стахеева. Дубовая отделка стен, и мебель, и камин - всё это сохранилось здесь с конца 19 века. На строительство особняка у его владельца ушёл один миллион рублей. В переводе на современный курс это были бы десятки миллиардов.

Они будто были созданы друг для друга: прекрасный особняк и его предназначение быть одной из культовых столичных площадок детского музыкального творчества. И, между прочим, набор на новый учебный год пока открыт.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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