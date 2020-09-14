ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал виновных в распространении лесных пожаров

14:50
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Трамп уверен: виноваты местные власти – слишком гордые, чтобы просить президента о помощи

Дональд Трамп грозится смертной казнью. К высшей мере наказания американский президент хочет приговорить преступника, который несколько дней назад напал на сотрудников полиции. Резкие заявления для хозяина Белого дома не редкость, но большинство из них все же остается на словах. Как и решение еще одной проблемы, выход из которой для Трампа якобы очевиден.

Подробнее – в репортаже Кирилла Парменова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары в США
Лесные пожары в США
Лесные пожары в США
Лесные пожары в США
Тушение лесных пожаров в США
Тушение лесных пожаров в США
Лесные пожары в США
Лесные пожары в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.