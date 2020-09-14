Трамп назвал виновных в распространении лесных пожаров

Трамп уверен: виноваты местные власти – слишком гордые, чтобы просить президента о помощи

Дональд Трамп грозится смертной казнью. К высшей мере наказания американский президент хочет приговорить преступника, который несколько дней назад напал на сотрудников полиции. Резкие заявления для хозяина Белого дома не редкость, но большинство из них все же остается на словах. Как и решение еще одной проблемы, выход из которой для Трампа якобы очевиден.

Подробнее – в репортаже Кирилла Парменова

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