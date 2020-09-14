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Тихановская отреагировала на визит Лукашенко в Россию

13:59
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Она назвала президента Белоруссии "узурпатором"

Светлана Тихановская прокомментировала встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что российский лидер согласился на "диалог с узурпатором".
Лукашенко вылетел в Россию

Политик обратилась к российскому президенту Владимиру Путину и заявила, что решения, принятые главами двух стран в ходе визита Лукашенко, "не будут иметь законной силы", и впоследствии "будут пересмотрены новой властью".

"Белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - написала Тихановская в Telegram.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи в понедельник, 14 сентября. Эта поездка стала его первым заграничным визитом после победы на выборах 9 августа. Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения.

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