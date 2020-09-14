В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и Лукашенко

Встреча продлится "сколько потребуется", отметил пресс-секретарь российского лидера

Президент Белоруссии прибыл в понедельник в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Это первый визит Александра Лукашенко в Россию после выборов 9 августа. Тем временем в Минске и возле мемориала "Хатынь" прошли митинги сторонников и противников действующего режима.

Без галстука и пиджака. В таком неофициальном стиле в аэропорту Сочи Александр Лукашенко выходит из самолёта. У трапа белорусского президента встречает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для Лукашенко это первый официальный зарубежный визит после выборов главы республики 9 августа, передает "ТВ Центр".

Как он ранее заявлял, на переговорах "планируется расставить точки над "i" по чувствительным и болезненными вопросам в отношениях между двумя странами. Анонсировалось, что президенты обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией и вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в понедельник, что встреча продлится столько, сколько потребуется. Формат беседы обозначался как тет-а-тет, но белорусские фотографы уже выложили снимок из резиденции Бочаров ручей, где в зале установлены 4 кресла.

За визитом внимательно следят в Европе. Прежде всего, в Польше и Литве, где находятся члены так называемого координационного совета. Они опубликовали обращение к российской стороне, требуя, чтобы мнение оппозиции было учтено.

В минувшие выходные в центре Минска прошла традиционная акция. По смыслу – против действующих властей, по факту – против сил правопорядка.

Подробнее смотрите в репортаже Егора Киселёва

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