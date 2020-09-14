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Переболевшего коронавирусом Берлускони выписали из больницы

14:17
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Политик поблагодарил за исцеление небо и миланских врачей

Сильвио Берлускони выписали из миланского госпиталя San Raffaele. Экс-премьер Италии попал в больницу 3 сентября с коронавирусом. 83-летний обратился с речью к встречавшим его журналистам.
Заразившийся коронавирусом Берлускони пошел на поправку

"Благодаря небу и профессионализму врачей San Raffaele я прошел то, что считаю самым опасным испытанием в своей жизни", - заявил лидер партии "Вперед, Италия".

По словам Берлускони, самые тяжелые моменты он пережил в первые три дня после госпитализации. Политик призвал всех к максимальной личной и социальной ответственности, чтобы избежать угрозы заражения самому и не заражать других.          

Как сообщили местные СМИ, из больницы Берлускони направился на свою виллу под Миланом. Там он некоторое твремя будет находится под наблюдением его личного врача Альберто Дзангрилло, передает РИА Новости.

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