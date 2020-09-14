Обнаружены биомолекулы, способные подавлять коронавирусы

Открытие сделали российские ученые

Российские ученые из НИУ "Высшая школа экономики" смогли обнаружить молекулы микроРНК, которые в теории способны подавлять репликацию всех коронавирусов человека, включая COVID-19.

На сегодняшний день известно семь коронавирусов человека. Четыре из них проявляются как обычная простуда, а три вызывают у заболевших атипичную пневмонию и опасные осложнения.

Исследователи биологического и биотехнологического факультетов НИУ ВШЭ во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким обнаружили четыре семейства микроРНК человека, которые способны подавлять коронавирусную инфекцию. После попадания в здоровую клетку коронавирус начинает взаимодействовать с внутриклеточными биомолекулами, в том числе микроРНК, которые потенциально могут подавлять репликацию вирусов и разрушать вирусную РНК.

Ученые проанализировали взаимодействие COVID-19 с микроРНК в легких мышей и обнаружили, что инфекция приводит к восьмикратному увеличению экспрессии молекулы hsa-miR-21-3p. Исследователей заинтересовало, что вирус в ходе мутаций не устранил способность связываться с опасной для себя молекулой.

"Мы видим, что вирус накапливает их в своем геноме в процессе эволюции. Наши исследования показывают, что такие сайты присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ", - объяснил Нерсисян.

Далее исследователи намерены проверить свои предположения в ходе экспериментов и определить, способно ли искусственное введение или удаление микроРНК предотвратить размножение вируса. Предполагается, что в дальнейшем эта информация будет полезной при создании новых препаратов для лечения коронавирусных инфекций, передает PeerJ.

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