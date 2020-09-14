ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Студентов-иностранцев пустят в российские вузы в сентябре

14:50
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Въехать можно будет из стран, с которыми уже открыты границы

Поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут въехать на территорию страны в сентябре. Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, это касается граждан тех стран, границы с которыми открыты.
Новый учебный год в вузах начался по новым правилам

"Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников ... заехать в Россию по установленному алгоритму. Но только из тех стран, которые будут открыты", - сказал Фальков. Министр уточнил, что, по его данным, не прибыли на территорию России почти 100 тысяч студентов из-за рубежа.

Фальков напомнил, что некоторые вузы перед началом учебного года подняли цены на обучение. Однако позже, по словам министра, они прислушались к рекомендациям ведомства и скорректировали стоимость, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Измерение температуры у студентов
Измерение температуры у студентов
Студенты за ноутбуками
Студенты за ноутбуками
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.