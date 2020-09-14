Студентов-иностранцев пустят в российские вузы в сентябре

Въехать можно будет из стран, с которыми уже открыты границы

Поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут въехать на территорию страны в сентябре. Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, это касается граждан тех стран, границы с которыми открыты.

"Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников ... заехать в Россию по установленному алгоритму. Но только из тех стран, которые будут открыты", - сказал Фальков. Министр уточнил, что, по его данным, не прибыли на территорию России почти 100 тысяч студентов из-за рубежа.

Фальков напомнил, что некоторые вузы перед началом учебного года подняли цены на обучение. Однако позже, по словам министра, они прислушались к рекомендациям ведомства и скорректировали стоимость, передает ТАСС.

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