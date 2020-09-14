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"Вектор" выпустит вакцину от коронавируса в ноябре

14:53
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Препарат готовят к расширенным испытаниям

Ведущий научный сотрудник центра "Вектор" Ильназ Иматдинов сообщил, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции будет выпущена в ноябре. К этому времени препарат пройдет регистрацию и будет готов к проведению расширенных клинических исследований.

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"После регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре", - рассказал ученый в эфире Первого канала.

Он добавил, что по результатам двух клинических исследований все добровольцы после второй прививки получали требуемые титры антител. При этом шестеро испытуемых сообщили о боли в месте введения вакцины, однако неприятные ощущения прошли сами по себе. Всего в исследованиях препарата "Вектора" от COVID-19 поучаствовали 100 человек, передает Газета.Ru.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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