Мишустин призвал не забывать о коронавирусе

Нужно соблюдать необходимые меры предосторожности

Глава российского правительства Михаил Мишустин напомнил, что полностью победить коронавирусную инфекцию до сих пор не удалось, а потому остается риск заражения COVID-19. Премьер-министр призвал россиян соблюдать необходимые меры предосторожности: избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, пользоваться антисептиками и чаще мыть руки.

Также Мишустин подчеркнул, что с приходом осени возрос риск заболеть ОРВИ или гриппом, передает РИА Новости. "Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", - сказал он.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 29 миллионов человек, 925 тысяч из них скончались.

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