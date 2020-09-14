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Ефремов окончательно отказался работать с Пашаевым

15:20
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

В апелляции актера будет представлять другой юрист

Адвокат Эльман Пашаев больше не будет работать по делу Михаила Ефремова.
Минюст решил наказать участвовавших в процессе над Ефремовым адвокатов

Актер окончательно отказался от его юридических услуг. Кто будет представлять Ефремова в апелляции, пока неизвестно. Не исключено, что защитника выберет супруга актера Софья Кругликова.

"Предложений продолжить работу с Ефремовым не поступало. Это уже решено", - сообщил Пашаев ТАСС.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович говорила, что Ефремов остался недоволен работой своего адвоката и приговором суда.

На прошлой неделе суд приговорил Ефремова к 8 годам заключения по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Сейчас актер находится в столичном СИЗО №5.

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