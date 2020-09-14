ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин заявил о готовности к любым негативным сценариям по COVID-19

15:24
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Все необходимые лекарства и технологии у Москвы есть, сказал мэр столицы

Власти Москвы и Минздрав России продолжают совместно работать над методиками лечения коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе президиума заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса
За сутки в России выявлено 5509 случаев COVID-19

По его словам, около 60% зарезервированных под COVID-19 коек свободно в Москве – и это очень важный показатель. "Мы контролируем вместе с Минздравом этот показатель и работаем над методиками лечения", - добавил мэр Москвы.

В целом по России ситуация с коронавирусом стабильная, сообщил Собянин. Кроме этого, в столице количество пневмоний стало меньше на 4%.

"На примере Москвы должен сказать, что у нас, например, количество пневмоний за последнюю неделю стало даже чуть меньше, чем в предыдущую неделю, - на 4%. Количество госпитализаций на 3% ниже, на предыдущей неделе был небольшой рост", - рассказал Собянин на заседании президиума Координационного совета.

В ходе своего выступления мэр также сообщил, что на испытания вакцины против COVID-19 в Москве записались на 10 тысяч человек больше, чем необходимо.

В настоящий момент Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу, поделился своей оценкой Собянин.

"Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", - сказал мэр (цитата по РИА Новости).

В 83 российских регионах за минувшие сутки было зафиксировано 5 тысяч 509 новых случаев. Всего диагноз коронавирус был поставлен 1 миллион 68 тысяч 320 раз. За сутки скончались 57 человек. За всё время умерли 18 тысяч 635 пациентов.

Видео: статистика заболеваемости по COVID-19 в России

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.