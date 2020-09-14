Собянин заявил о готовности к любым негативным сценариям по COVID-19

Все необходимые лекарства и технологии у Москвы есть, сказал мэр столицы

Власти Москвы и Минздрав России продолжают совместно работать над методиками лечения коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе президиума заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, около 60% зарезервированных под COVID-19 коек свободно в Москве – и это очень важный показатель. "Мы контролируем вместе с Минздравом этот показатель и работаем над методиками лечения", - добавил мэр Москвы.

В целом по России ситуация с коронавирусом стабильная, сообщил Собянин. Кроме этого, в столице количество пневмоний стало меньше на 4%.

"На примере Москвы должен сказать, что у нас, например, количество пневмоний за последнюю неделю стало даже чуть меньше, чем в предыдущую неделю, - на 4%. Количество госпитализаций на 3% ниже, на предыдущей неделе был небольшой рост", - рассказал Собянин на заседании президиума Координационного совета.

В ходе своего выступления мэр также сообщил, что на испытания вакцины против COVID-19 в Москве записались на 10 тысяч человек больше, чем необходимо.

В настоящий момент Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу, поделился своей оценкой Собянин.

"Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", - сказал мэр (цитата по РИА Новости).

В 83 российских регионах за минувшие сутки было зафиксировано 5 тысяч 509 новых случаев. Всего диагноз коронавирус был поставлен 1 миллион 68 тысяч 320 раз. За сутки скончались 57 человек. За всё время умерли 18 тысяч 635 пациентов.

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