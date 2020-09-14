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Песков подтвердил телефонный разговор Путина с Макроном

15:32
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Франция призывает Россию тщательно расследовать инцидент с Навальным

Распространенную Елисейским дворцом информацию о телефонном разговоре президентов России и Франции подтвердили в Кремле. На вопрос  журналистов ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков объяснил, почему не возбуждено уголовное дело по Навальному

"Да, был", - сказал Песков представителям СМИ.

Елисейский дворец ранее сообщил о разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президент Франции призвал Россию "прояснить" ситуацию вокруг блогера Алексея Навального "в ходе тщательного и прозрачного расследования". Макрон заявил, что французская лаборатория также сделала вывод, что оппозиционер был отравлен веществом "Новичок".

Дмитрий Песков на днях уже комментировал звучащие из-за рубежа требования возбудить уголовное дело об "отравлении" Навального. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что России не нравится, когда другие страны диктуют ей, какие юридические процедуры следует предпринять. И напомнил, что правоохранительные органы проводят доследственную проверку инцидента.

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