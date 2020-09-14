Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Зюзино"

На станции начались отделочные работы

В столице продолжается строительство станции метро "Зюзино" Большой кольцевой линии. Ход работ в понедельник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, станция готова уже на две трети.

"Полностью пройдены тоннели в сторону "Каховской", проходка тоннелей в сторону "Калужской" завершится через несколько месяцев. На самой станции "Зюзино" уже начаты отделочные работы", - отметил Собянин.

Строительство южного участка БКЛ по плану должно завершиться в следующем году.

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