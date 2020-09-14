Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Зюзино"

На станции начались отделочные работы
В столице продолжается строительство станции метро "Зюзино" Большой кольцевой линии. Ход работ в понедельник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, станция готова уже на две трети.
"Полностью пройдены тоннели в сторону "Каховской", проходка тоннелей в сторону "Калужской" завершится через несколько месяцев. На самой станции "Зюзино" уже начаты отделочные работы", - отметил Собянин.
Строительство южного участка БКЛ по плану должно завершиться в следующем году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"