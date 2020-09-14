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Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения по COVID-19

15:42
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Текущих санитарно-защитных мер достаточно, считает мэр столицы Сергей Собянин

В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Собянин заявил о готовности к любым негативным сценариям по COVID-19
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Те меры, которые действуют сейчас (например, масочный режим в транспорте и торговых точках), являются достаточными, считает Собянин. При этом важно понимать, что все граждане должны их соблюдать для защиты себя и окружающих от инфекции.

"И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать - соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться", - заявил Собянин (цитата по РИА Новости).

По его словам, в случае, если текущие ограничения будут соблюдаться, то в такой ситуации ситуация с распространением коронавируса будет управляемой.

Ранее в ходе заседания Собянин заявил, что Москва готова к любым негативным сценариям по COVID-19. У столицы есть все необходимые лекарства и технологии.

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