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Попова заявила о стабильной ситуации с коронавирусом в России

15:47
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Страна на 40-м месте в мире по заболеваемости COVID-19

Лишь в 15 регионах России число заразившихся коронавирусом растет более чем на 1% в сутки. В целом ситуация с COVID-19 в стране остается стабильной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в России последний месяц остается стабильной. Темп прироста составляет не более 0,5% в сутки", - сказала глава ведомства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Попова признала, что в регионах соблюдаются не все меры безопасности, связанные с коронавирусом. Тем не менее, страна остается на 40-м месте в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей. Глава Роспотребнадзора добавила, что с началом учебного года в девяти российских регионах идет исследование студентов на коронавирус. По данным Поповой, инфицированы оказались чуть более 1,5% из них, передает ТАСС.

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