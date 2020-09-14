В России предложили ввести отцовский капитал

Он будет действовать вместе с материнским

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в регионе отцовский капитал для многодетных семей.

Деньги будут выплачивать при рождении третьего и последующих детей в семье в дополнение к материнскому.

Планируется, что выплата станет частью регионального проекта "Многодетный регион", пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Кроме того, Морозов предложил расширить поддержку матерей. На сегодняшний день материальная и нематериальная помощь женщинам с детьми оказывается в возрасте до 35 лет. Губернатор считает, что возрастные рамки нужно пересмотреть, поскольку успешное материнство бывает и в позднем возрасте.

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