В Греции намерены запретить одноразовый пластик

Страна встала на путь заботы об экологии

В Греции намерены постепенно уходить от использования одноразовых пластиковых предметов. С начала следующего года госпредприятия не смогут пользоваться одноразовой пластиковой посудой для сотрудников, а с 3 июля 2021 года пластиковые тарелки и стаканчики нельзя даже будет найти на полках магазинов.

Аналогичные ограничения вводят все страны-участницы Евросоюза в соответствии с директивой по борьбе с одноразовым пластиком. Из оборота европейских магазинов изымаются 10 изделий из этого материала, передает ЕвроПульс.

Также с 1 января следующего года в Греции будет запрещено использование одноразовых изделий из биоразлагаемого пластика. С середины 2021 года на всех спортивных и детских площадках страны оборудуют питьевые фонтанчики, чтобы избавиться от обилия пластиковых бутылок.

В 2022 году в стране рассчитывают ввести налог на одноразовые стаканы, в которых продают напитки навынос. С 2023 года производители одноразовых пластиковых изделий будут отвечать за сбор и переработку своей использованной продукции.

В Евросоюзе надеются, что уже к 2030 году на территории Европы весь пластик либо станет перерабатываемым, либо будет использоваться повторно.

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