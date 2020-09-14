ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил Макрону о неуместности обвинений по ситуации с Навальным

16:09
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Президент России сообщил, что необходимо сделать для выяснения обстоятельств произошедшего

Президент России провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг "дела Алексея Навального", Белоруссию и Украину. Контакт состоялся по инициативе Франции.

Подробности разговора Путина и Макрона приводит пресс-служба Кремля. На сайте президента говорится, что в разговоре с Макроном российский лидер подчеркнул "неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны" в контексте ситуации с оппозиционером Навальным.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, сообщил Путин Макрону, немецкая сторона должна передать России биоматериалы и официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов. Кроме этого, необходимо наладить совместную работу врачей из России и Германии.

Говоря о ситуации в Белоруссии, Путин подтвердил позицию России о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и внешнего давления на власти.

"В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договорённостей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования. Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договорённости и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств", – говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры в ходе разговора затронули ливийскую проблематику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон общаются по видеосвязи
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон общаются по видеосвязи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.