Путин заявил Макрону о неуместности обвинений по ситуации с Навальным

Президент России сообщил, что необходимо сделать для выяснения обстоятельств произошедшего

Президент России провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг "дела Алексея Навального", Белоруссию и Украину. Контакт состоялся по инициативе Франции.

Подробности разговора Путина и Макрона приводит пресс-служба Кремля. На сайте президента говорится, что в разговоре с Макроном российский лидер подчеркнул "неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны" в контексте ситуации с оппозиционером Навальным.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, сообщил Путин Макрону, немецкая сторона должна передать России биоматериалы и официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов. Кроме этого, необходимо наладить совместную работу врачей из России и Германии.

Говоря о ситуации в Белоруссии, Путин подтвердил позицию России о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и внешнего давления на власти.

"В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договорённостей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования. Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договорённости и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств", – говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры в ходе разговора затронули ливийскую проблематику.

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