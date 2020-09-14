ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку Белоруссии

16:26
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Президент России поступил порядочно, считает белорусский лидер

Граждане Белоруссии без давления извне должны разобраться со своими проблемами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению", - отметил российский лидер (цитата по ТАСС).

Путин также позитивно оценил решение властей Белоруссии изменить Конституцию республики. Это логично, своевременно и целесообразно, отметил президент России.

Лукашенко во время переговоров поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.

"Прежде всего, хочу вас поблагодарить... Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил Путину, что ранее в СМИ появилось множество конспирологических теорий насчет текущих переговоров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.