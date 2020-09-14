Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку Белоруссии

Президент России поступил порядочно, считает белорусский лидер

Граждане Белоруссии без давления извне должны разобраться со своими проблемами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению", - отметил российский лидер (цитата по ТАСС).

Путин также позитивно оценил решение властей Белоруссии изменить Конституцию республики. Это логично, своевременно и целесообразно, отметил президент России.

Лукашенко во время переговоров поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.

"Прежде всего, хочу вас поблагодарить... Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил Путину, что ранее в СМИ появилось множество конспирологических теорий насчет текущих переговоров.

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