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"Три кота": Тимати после расставания с Решетовой весело проводит время с сыном

16:09
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

И выкладывает совместные фотографии

Рэпер Тимати выложил в социальные сети забавную фотографию с сыном после новостей о разрыве со своей возлюбленной Анастасией Решетовой.
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В кадре музыкант позирует напротив зеркала, держа в одной руке большого кота, а в другой – 11-месячного Ратмира.

"Три кота", - подписал публикацию в Instagram Тимати.

Ранее мама Ратмира, модель Анастасия Решетова, объявила о разрыве с Тимати после шести лет отношений. Девушка призналась, что этот год был очень тяжелым для их семьи. Тем не менее Тимати и Анастасия продолжают проводить время вместе и воспитывать общего ребенка.  

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