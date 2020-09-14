"Три кота": Тимати после расставания с Решетовой весело проводит время с сыном

И выкладывает совместные фотографии

Рэпер Тимати выложил в социальные сети забавную фотографию с сыном после новостей о разрыве со своей возлюбленной Анастасией Решетовой.

В кадре музыкант позирует напротив зеркала, держа в одной руке большого кота, а в другой – 11-месячного Ратмира.

"Три кота", - подписал публикацию в Instagram Тимати.

Ранее мама Ратмира, модель Анастасия Решетова, объявила о разрыве с Тимати после шести лет отношений. Девушка призналась, что этот год был очень тяжелым для их семьи. Тем не менее Тимати и Анастасия продолжают проводить время вместе и воспитывать общего ребенка.

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