Российский диджей умер на гастролях в Крыму

У него остались жена и дочь

Российский диджей Сергей Бабин, выступающий под псевдонимом Mr. Bacis, умер после избиения в Евпатории.

36-летний музыкант приехал в Крым на гастроли. 8 сентября Бабин подрался с неизвестными. Издание "Оренбуржье" сообщает, что диджей получил камнем по голове. Сергея госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но, несмотря на оказанную помощь, Бабин скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Подозреваемые задержаны. У музыканта остались жена и дочь.

Бабин успел дать четыре выступления в Крыму. 5 сентября состоялся его концерт на фестивале Z.City.

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