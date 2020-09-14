ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский диджей умер на гастролях в Крыму

16:49
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

У него остались жена и дочь

Российский диджей Сергей Бабин, выступающий под псевдонимом Mr. Bacis, умер после избиения в Евпатории.

36-летний музыкант приехал в Крым на гастроли. 8 сентября Бабин подрался с неизвестными. Издание "Оренбуржье" сообщает, что диджей получил камнем по голове. Сергея госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но, несмотря на оказанную помощь, Бабин скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Подозреваемые задержаны. У музыканта остались жена и дочь.

Бабин успел дать четыре выступления в Крыму. 5 сентября состоялся его концерт на фестивале Z.City.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Диджей mr. Basic (Сергей Бабин)
Диджей mr. Basic (Сергей Бабин)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.