Акция по раздаче телефонов с безлимитным тарифом ветеранам ВОВ стартовала в Москве

Герои войны смогут свободно общаться

В Москве стартовала акция по раздаче телефонов с безлимитным тарифом ветеранам Великой Отечественной войны.

Мероприятие организовала "Единая Россия", оно приурочено к 75-летию Победы, сообщила агентству "Москва" член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Телефоны для ветеранов - это не просто подарок, а возможность связаться с социальными и экстренными службами. В телефонную книгу заранее внесли все полезные номера, в том числе контакты социального работника.

"Ветераны могут звонить родным, друзьям и однополчанам хоть на другой конец страны и общаться свободно, не переживая за секунды. Этот подарок - наша дань благодарности людям, которые со всей отвагой защищали нашу страну", - подчеркнула Стебенкова.

Первые телефоны уже получили участница Великой Отечественной войны Майя Аронова из Марьино, и 93-летний ветеран Рем Балакирев, который проживает в Северо-Восточном округе.

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