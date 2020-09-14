В Общественной палате рассказали о провокациях на выборах

Выявлено порядка 3 тысяч фейков за 3 недели мониторинга

Результаты выборов свидетельствуют об оживлении политической системы в стране. Так итоги прошедшего единого дня голосования прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что из кандидатов от 30 зарегистрированных партий поддержку граждан получили представители 21. Прошедшая кампания стала одной из самых масштабных. Голосования состоялись в 83 регионах. Россияне выбирали губернаторов, депутатов Госдумы и местных парламентов. Впервые высказать свое мнение можно было в течение трех дней.

Цифры впечатляют. Одновременно в 83 регионах прошли девять тысяч кампаний самого разного уровня: от мандатов в местные заксобрания до кресел в областных администрациях и Госдуме. По их итогам будут замещены более 78 тысяч выборных должностей. И все это наложилось на необходимость обеспечить как избирательные права россиян, так и их безопасность в условиях пандемии.

"Если для наших избирателей она была довольно простая и удобная, то есть мы максимально постарались приблизить возможности голосования к людям, простая, удобная и безопасная кампания, то для членов участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности. Именно потому, что она была очень многослойная. Конечно, усложняющий фактор - то, что пришлось проводить её в условиях пандемии. И как следствие - голосование не в один день, а в 3 дня", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Впрочем, по мнению экспертов, россияне оценили многодневное голосование, которое для нас пока еще в диковинку, а в международной практике используется давно. Электронное волеизъявление на этот раз прошло в Москве, Курской и Ярославской областях. Судя по явке, более 90%, этот способ тоже пришелся гражданам по душе.

20 регионов определились со своими руководителями, а в 18 областях состоялись прямые выборы глав. Их лидерами стали как действующие губернаторы, так и назначенные президентом временно исполнять обязанности. Одно губернаторское кресло досталось представителю ЛДПР. Это Смоленская область. Там победил действующий глава администрации Алексей Островский. Пять главных постов в регионах взяли самовыдвиженцы. И 12 - представители "Единой России".

"Единая Россия" победила на этих выборах, мы победили на всех выборах губернаторов. Наши кандидаты победили на выборах в заксобрания, и на довыборах в ГД. Хотел сказать спасибо нашим избирателям, тем, кто пришел на участки и отдал голоса за нашу партию, для нас это огромный кредит доверия. Также хотел бы сказать спасибо нашим оппонентам - ваша критика и ваши предложения полезны для нас, они делают нас сильнее", - сказал секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

В ЛДПР считают, что и для них выборы во многих регионах стали успехом.

"Поздравляем нашего губернатора в Смоленской области Алексея Островского с результатом 58,5%. Образец честных и открытых выборов. Никаких приписок, никаких фальсификаций. Камчатка, Коми, Ленинград, Севастополь. Мы гордимся итогами выборов, прошедшими там. В этих регионах с каждым годом усиливается поддержка гражданами ЛДПР. И если смотреть динамику прироста голосов, то ЛДПР лидирует даже по сравнению с "Единой Россией", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В "Справедливой России" свои партийные итоги охарактеризовали как рабочие. И списывать эсеров с политического небосклона рано, заявил лидер партии.

"Мы подтвердили статус парламентской системной оппозиции, мы на 4 позиции, в Челябинске, допустим, мы на 2 месте, есть еще места, где мы обошли ЛДПР. Мы рады за нашего Олега Николаева, который уверенно победил на выборах губернатора в республике Чувашия, мы поздравляем его", - прокомментировал итоги выборов председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

В КПРФ крайне негативно высказались о так называемых кандидатах и партиях спойлерах. И хоть накануне глава Центризбиркома и уполномоченный по правам человека призвали на законодательном уровне внести изменения, направленные на борьбу с этими явлениями, коммунисты часть вины за свои результаты возлагают на партию со схожим названием.

"Остановитесь в этой грязной работе. Ничего вы не сделаете с идеалами справедливости. Они будут жить. Россия без этого не может существовать. Вы посмотрите, что на Украине, и что эта сволочь делает сегодня в братской Белоруссии", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В Центризбиркоме считают, что эта кампания была более чем конкурентной - в ней участвовали более 30 политических партий. Ну, а за тем, чтобы все прошло без эксцессов, следили как вебкамеры, так и 257 тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Наибольший всплеск провокаций был в интернете.

"Мы выявили порядка 3 тысяч фейков за 3 недели мониторинга. Порядка 100 из них - это очень серьезные провокации, которые были призваны дестабилизировать обстановку в целом в том или ином регионе или большом населенном пункте. И курс, взятый фейкометами, направлен на делегитимизацию процесса выборного, на подрыв доверия к избирательной системе", - заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Центризбирком продолжит разбирать каждую спорную ситуацию. Отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, фиксируют как ЦИК, так и в Общественной палате.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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