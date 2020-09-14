Путин пообещал выполнить все обязательства России перед Белоруссией

Москва привержена всем прежним договоренностям с Минском

Белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране. Об этом заявил Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые проходят сегодня в Сочи. Российский лидер подчеркнул, что Москва привержена всем прежним договоренностям с Минском, в том числе в форматах Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности, и рассматривает Белоруссию как своего ближайшего союзника.

Для Лукашенко это первый официальный зарубежный визит после выборов главы республики 9 августа. Как он ранее заявлял, на переговорах "планируется расставить точки над "и" по чувствительным и болезненным вопросам в отношениях между двумя странами". Но начинают президенты, разумеется, с ситуации внутри Белоруссии.

"Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего доброго. Успехов. Мы видим, конечно, знаем, что в Белоруссии происходит и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались бы в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - заявил Путин.

"Прежде всего, хочу вас поблагодарить. Это естественно. Все это прекрасно понимают. Поблагодарить за то... Не за то, что мы исполняем договоры. Это естественно. Вы поступили очень порядочно. По-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян. Всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Я подробно вам расскажу о том, что происходило", - сказал Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Лукашенко не раз подчеркивал, что держит ситуацию под контролем. Однако без той поддержки, что оказала республике Россия, было бы куда сложнее.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая и договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве. Об ОДКБ. Мы рассматриваем Белоруссию как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я вам уже неоднократно говорил вам и в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства. Эти обязательства были взяты нами обоюдно. В 1992 и в 1994 годах. В это время, в 1994 году во всяком случае, вы уже были президентом, я нет, но это не имеет значения. Имеет значение то, что Россия взяла на себя определенные обязательства, как я сказал, и независимо от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять. Вы знаете, что мы неоднократно заявляли, что мы так и будем поступать", - сообщил президент России.

В рамках этих переговоров президенты также обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве и весь спектр экономических вопросов.

"Что касается наших экономических отношений. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Только один из проектов - это атомная электростанция - десять миллиардов в долларовом эквиваленте. Но в целом свыше пятидесяти процентов внешнеторгового оборота Белоруссии приходится именно на Россию. В Белоруссии работает почти 2,5 тысячи предприятий с российским капиталом. У нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целому ряду направлений, отраслей. Кстати говоря, вот коронавирус повлиял на наш торговый оборот, к сожалению, в сторону понижения. И в этой связи нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень, но и создать предпосылки для движения вперед", - сказал Путин.

"Экономика лежит в основе всего. И поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам. В том числе и экономике. Вы правы. Вы мне позвонили тогда и предложили механизм работы. Мы еще до выборов договаривались с вами о том, что выборы пройдут, и мы активно займемся вопросами экономических отношений", - ответил Лукашенко.

За визитом внимательно следят в Европе. Прежде всего, в Польше и Литве, где находятся члены так называемого координационного совета. Они опубликовали обращение к российской стороне, требуя чтобы мнение оппозиции было учтено. В минувшие выходные в центре Минска прошла традиционная акция. По смыслу – против действующих властей, по факту – против сил правопорядка. Хотя начиналось всё с музыкой.

Однако в итоге протестующие бросали в милиционеров и служебные авто, и то, что нашлось под рукой, срывали с них медицинские маски и подшлемники. При этом изначально грубости со стороны силовиков не было.

В Бресте для восстановления движения транспорта применили водометы. Заставить протестующих стоять до последнего оказалось некому - почти все лидеры так называемого Координационного совета либо под следствием за экономические преступления, либо за границей.

Светлана Тихановская, которую в Литве называют "избранным президентом", сообщила прессе, что Польша готова инвестировать в экономику Белоруссии в случае проведения повторных выборов. А бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало в интервью французскому изданию Le Figaro, по сути, призвал население не платить налоги и бастовать на госпредприятиях. Впрочем, большинство жителей республики этим обещаниям не верят.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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