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Начал вставать: Навального отключили от аппарата ИВЛ

17:24
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Политик идет на поправку

Российский оппозиционер Алексей Навальный отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.
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"Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Пациента отключили от аппарата ИВЛ. В настоящее время он может ненадолго вставать с постели", - сообщили в клинике "Шарите", где политик проходит лечение.

Врачи уточнили, что решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультаций с ним и его женой Юлией.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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