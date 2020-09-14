Начал вставать: Навального отключили от аппарата ИВЛ

Политик идет на поправку

Российский оппозиционер Алексей Навальный отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

"Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Пациента отключили от аппарата ИВЛ. В настоящее время он может ненадолго вставать с постели", - сообщили в клинике "Шарите", где политик проходит лечение.

Врачи уточнили, что решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультаций с ним и его женой Юлией.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"