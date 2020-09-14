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Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов

17:12
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Лукашенко отметил, что "нужно теснее держаться со старшим братом"

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.
Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку Белоруссии

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне", - заявил российский лидер (цитата по ТАСС).

в свою очередь Лукашенко добавил, что экономика лежит в основе всего, а происходящие вокруг события "показали, что нужно теснее держаться со старшим братом".

Ранее в резиденции российского президента в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко. Стороны обсудили договоренности ОДКБ и Союзного государства, а также ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.    

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