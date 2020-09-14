Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов

Лукашенко отметил, что "нужно теснее держаться со старшим братом"

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне", - заявил российский лидер (цитата по ТАСС).

в свою очередь Лукашенко добавил, что экономика лежит в основе всего, а происходящие вокруг события "показали, что нужно теснее держаться со старшим братом".

Ранее в резиденции российского президента в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко. Стороны обсудили договоренности ОДКБ и Союзного государства, а также ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

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