ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Александр Козлов: Онлайн-голосование позволяет привлечь большее число избирателей

17:41
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Технология доказала свою эффективность

Электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов в Марьине и в Бабушкинском районе прошло без нарушений и вновь доказало свою эффективность.
Довыборы муниципальных депутатов в Москве прошли без нарушений

Онлайн-голосование позволяет привлечь больше избирателей, отметил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с "АиФ".

"Технология электронного голосования на протяжении нескольких дней была впервые опробована 1 июля на голосовании по внесению поправок в Конституцию, а сейчас она ещё раз доказала свою эффективность", - отметил депутат.

Козлов добавил, что на всех участках для присутствовали наблюдатели, работало видеонаблюдение, а участки были оснащены КОИБами. Это позволяет говорить о том, что прозрачность голосования была обеспечена на всех уровнях.

При электронном голосовании используется технология "блокчейн", обеспечивающая прозрачность подсчета голосов и исключающая утечку персональных данных и промежуточных итогов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Онлайн-голосование на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский
Онлайн-голосование на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.