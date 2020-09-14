Депутат МГД Александр Козлов: Онлайн-голосование позволяет привлечь большее число избирателей

Технология доказала свою эффективность

Электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов в Марьине и в Бабушкинском районе прошло без нарушений и вновь доказало свою эффективность.

Онлайн-голосование позволяет привлечь больше избирателей, отметил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с "АиФ".

"Технология электронного голосования на протяжении нескольких дней была впервые опробована 1 июля на голосовании по внесению поправок в Конституцию, а сейчас она ещё раз доказала свою эффективность", - отметил депутат.

Козлов добавил, что на всех участках для присутствовали наблюдатели, работало видеонаблюдение, а участки были оснащены КОИБами. Это позволяет говорить о том, что прозрачность голосования была обеспечена на всех уровнях.

При электронном голосовании используется технология "блокчейн", обеспечивающая прозрачность подсчета голосов и исключающая утечку персональных данных и промежуточных итогов.

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