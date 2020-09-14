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Минтруд озвучил размер материнского капитала в 2021 году

18:11
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Он увеличился на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%.

Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго, если на первого семья не получала деньги, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Если получала, то доплата за второго составит 155 550 рублей.

По расчетам ведомства, в 2021 году материнский капитал смогут получить порядка 1,2 миллиона семей.

В 2020 году выплата на первого ребенка составляла 466 617 рублей, доплата за второго ребенка — 150 000 рублей.

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