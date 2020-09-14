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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

18:57
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Ведомство проработало почти 12 лет

В России ликвидировали Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Соответствующий указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на сайте правовой информации.

"Признать утратившим силу указ президента России от 23 октября 2008 года №1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях", - говорится в документе.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях был создан в 2008 году. Он находился в ведении МЧС России.

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