Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Президенты разговаривали более четырех часов

В резиденции российского президента в Сочи завершилась встреча Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Главы двух стран беседовали четыре часа 20 минут. По итогам переговоров никаких документов и соглашений подписано не будет, об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры стали первой личной встречей Путина и Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии. До сегодняшнего дня лидеры двух стран только созванивались по телефону.

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