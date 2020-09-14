Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Президенты разговаривали более четырех часов
В резиденции российского президента в Сочи завершилась встреча Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Главы двух стран беседовали четыре часа 20 минут. По итогам переговоров никаких документов и соглашений подписано не будет, об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Переговоры стали первой личной встречей Путина и Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии. До сегодняшнего дня лидеры двух стран только созванивались по телефону.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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