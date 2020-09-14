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Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по инциденту с Навальным

20:01
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

При этом немецкая сторона все еще не ответила на запрос ведомства от 27 августа

Генеральная прокуратура России направила новый запрос о правовой помощи в Германию по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным. В ведомстве заявили, что продолжают взаимодействовать с германскими партнерами и надеются на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи.

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"Согласно опубликованным в СМИ заявлениям представителей германских компетентных органов, по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование, результаты которого имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального А.А. В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В российском МИД в понедельник подчеркнули, что Россия настаивает на удовлетворении нового запроса Генпрокуратуры, направленного в ФРГ о лечении Навального. Глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил, что российская сторона еще 27  августа направила запрос об оказании правовой помощи и ответа до сих пор не получила. Сначала документы потерялись между различными ведомствами, а когда они, наконец, оказались в прокуратуре Берлина, там заявили, что ничего не скажут без согласия семьи блогера. По мнению Лаврова, это говорит о том, что Запад не заинтересован в поиске истины.

"Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций. Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного. Высокомерие, с которым западные партнеры на нас посматривают: "Вы не имеете права сомневаться в нашей правоте и нашем профессионализме". Ну, хорошо, если это так, значит, вы  сомневаетесь в профессионализме наших врачей, следователей", - заявил Лавров.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. При обсуждении ситуации с госпитализацией российского блогера Алексея Навального российский лидер подчеркнул неуместность голословных обвинений Москвы, отметив, что для выяснения истины требуется сотрудничество Германии с Россией.

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