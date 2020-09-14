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Трампа уличили в подражании Путину

19:59
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

В США за это его назвали "бесплатным цыпленком"

Президент США Дональд Трамп изо всех сил пытается стать таким лидером, каким является его российский коллега Владимир Путин.
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Такое мнение выразил подполковник в отставке Александр Виндман. Он отметил, что Трамп восхищается российским лидером и пытается ему всячески угодить, передает ТАСС.

"В армии мы называем это "бесплатным цыпленком", то есть то, на что тебе не нужно работать, это просто приходит к тебе. Это то, что русские находят в Трампе - бесплатного цыпленка", - заметил Виндман.

Ранее Трамп назвал Путина "гроссмейстером мирового уровня". В той же высшей лиге, по мнению главы Белого дома, играют руководитель Китая Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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