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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

20:34
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Лидеры общались с глазу на глаз почти четыре часа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о прошедших в Сочи переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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"Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", - заявил Песков (цитата по РИА Новости).

По его словам, лидеры обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию и вопросы поставок энергоносителей.

"Вопросы поставок энергоносителей обсуждались", - сказал Песков. На вопрос, какой результат переговоров по этой теме, он сообщил, что "конструктивный".

Стали известны подробности и о новом кредите Белоруссии. Ранее Путин подтвердил, что республика получит 1,5 миллиарда долларов.

"Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств", - сообщил Песков.

Видео: заявления Путина и Лукашенко в начале переговоров

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