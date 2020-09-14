"Без измен? Побоев?" Евгения Дидюля со скандалом разводится с музыкантом

33-летняя певица призналась, что муж поднимал на нее руку

Музыкант Валерий Дидюля разводится со своей женой Евгенией после семи лет брака.

Документы на развод были подготовлены всего за 24 часа, сообщила телеканалу "360" адвокат Жанна Маргулис.

33-летняя Евгения рассказала, что Валерий ее оскорблял и бил на протяжении долгого времени, а сама она не могла найти силы закончить эти отношения, пишет eg.ru ("Экспресс-газета").

"Как правило, они начинают запугивать еще задолго до самого развода, заранее, лишь бы ты была шелковой рабыней при нем и боялась его потерять <…> Кто-то говорит: а как же я без него?! Серьезно? Без абьюза? Слез? Без измен? Побоев? Унижений? Девочка моя, ты забыла, как раньше жила в счастье и радости?", - написала певица в Instagram.

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