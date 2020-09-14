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Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Зюзино"

22:30
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Она заработает уже в следующем году

В 2021 году завершится строительство южного участка Большой кольцевой линии метро. Об этом рассказал мэр Москвы в ходе осмотра строящейся станции "Зюзино". Длина будущего участка БКЛ составляет 7 километров. На нём откроют три станции: "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино". Возводить этот отрезок начали в 2017 году. И, несмотря на пандемию, все работы идут точно по графику. Сейчас участок готов более чем наполовину, а на самой станции "Зюзино" полным ходом идут отделочные работы.

Уже в следующем году на карте метро появится новая станция Большой кольцевой линии "Зюзино". Жители юго-западных районов ее очень ждут, ведь сейчас до подземки приходится добираться на автобусе или долго идти пешком.

"Идти до "Каховки" минут, наверное, 20. А здесь будет идти минут пять!" – говорит Дмитрий Бычков.

"Если, как обещали, будет кольцевая линия, то, конечно удобнее будет. Не придется добираться сначала до "Севастопольской", а потом наверх ехать", - сказал Валерий Ермаков.

"Рады, нужно. Большое спасибо. Я еще не видела этой схемы, но собираюсь познакомиться", - заявила Людмила Панченко.

"Зюзино" возводят открытым способом - станция мелкого заложения, ее глубина - 24 метра, поэтому строители столкнулись с рядом сложностей: и это не только инженерные коммуникации.

"Вы, насколько я знаю, натолкнулись на плохие грунты. Это не замедлит работу?" – спросил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из графика строительства тоннелей мы сделаем задержку по объективным причинам в течение месяца. Что касается станционных комплексов и тоннелей, они будут закончены в срок", - заявил председатель совета директоров компании-подрядчика Владимир Петрук.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил сегодня готовность станции "Зюзино", которая строится на южном участке БКЛ длиной 7 километров вместе со станциями "Улица Новаторов" и "Калужская". Весь участок планируют запустить в следующем году.

"Южный участок Большой кольцевой линии строится по плану, и включает в себя около 10 километров линии, 5 районов тяготеют к этому участку, 550 тысяч жителей, очень важный и нужный участок. Готовность станции высокая.  После строительства станции, по сути дела в центре района, Зюзино станет одним из лучших районов по обеспечению метро. По краям района две действующие линии, и посередине станция БКЛ. И, конечно, программа реновации - одна из самых больших в городе - преобразит Зюзино, сделает район одним из самых лучших районов", - сообщил Собянин.

После открытия ежедневно здесь будут проезжать около 150 тысяч человек. Станция будет похожа на улей - это отразит футуристический дизайн после того, как уберут временные конструкции.

Объемный потолок будет имитировать пчелиные соты. 3D-эффект создадут при помощи металлических пластин разных размеров и подсветки. Конструкции разместят таким образом, что появится иллюзия постоянного движения.

На контрасте с необычным верхом, рисунок пола будет простой. При отделке стен используют серые, черные и желтые цвета. Станция уже готова на две трети, и скоро запустят ее "сердце" - так называют тягово-понизительную подстанцию.

"Из этого помещения будут запитываться эскалаторы, контактный рельс, освещение станции", - рассказал руководитель проекта строительства станции "Зюзино" Игорь Антонов.

Для пассажиров - два вестибюля с выходами на обе стороны Севастопольского проспекта и улицы Каховка - к остановкам и домам, многие из которых строятся по программе реновации. Так что многие жители района Зюзино вместе с новыми квартирами получат и метро.

Наталья Тарасова, Андрей Пашутин, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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